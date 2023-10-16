"Отомстил за мусульман": в Бельгии неизвестный расстрелял людей на улице (видео)

Погибшие предварительно были гражданами Швеции

В бельгийской столице Брюсселе неизвестный с автоматическим оружием напал на мирных людей посреди улицы и застрелил двух из них.

Как сообщает BBC, прокуратура сообщила, что стрельба произошла в понедельник вечером, а злоумышленник все еще находится на свободе. При этом по данным местных СМИ, погибшие были гражданами Швеции.

Сообщается, что нападение произошло в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву) недалеко от бульвара Ипр в центре Брюсселя.

Как известно, 16 октября сборная Швеции по футболу играет против Бельгии в отборочном матче Евро-2024, а потому есть основания предполагать, что погибшие приехали посмотреть матч.

Тем временем, Dailymail пишет, что двое футбольных фанатов были застрелены мужчиной, который до этого записал видео с признанием в том, что он является членом ИГИЛ. По его словам он пошел на этот поступок из-за желания мести за ранение в Чикаго шестилетнего палестинского мальчика.

Фото стрелка

Сам он представился Слайемом Слума и сказал, что "отомстил за мусульман, которые умирают за религию". При этом свидетели отмечают, что террорист подъезжал к месту стрельбы на скутере с криком "Аллаху Акбар", после чего устроил стрельбу по случайным прохожим.

Как сообщалось ранее после жестокой атаки боевиков ХАМАС на Израиль и ответных авиаударов в мире прошли массовые демонстрации как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины. Некоторые из них закончились столкновениями.

Тем временем бомбардировки Сектора Газы продолжаются, а израильская авиация лишь за последние сутки нанесла удары по 250 объектам.