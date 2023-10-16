"Помстився за мусульман": у Бельгії невідомий розстріляв людей на вулиці (відео)

Загиблі були громадянами Швеції

У бельгійській столиці Брюсселі невідомий з автоматичною зброєю напав на мирних людей посеред вулиці та застрелив двох із них.

Як повідомляє ВВС, прокуратура повідомила, що стрілянина сталася в понеділок увечері, а зловмисник все ще перебуває на волі. При цьому, за даними місцевих ЗМІ, загиблі були громадянами Швеції.

Повідомляється, що напад стався о 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) неподалік бульвару Іпр у центрі Брюсселя.

Як відомо, 16 жовтня збірна Швеції з футболу грає проти Бельгії у відбірному матчі Євро-2024, а тому є підстави припускати, що загиблі приїхали подивитися матч.

Тим часом Dailymail пише, що двох футбольних фанатів було застрелено чоловіком, який до цього записав відео з визнанням у тому, що він є членом ІДІЛ. За його словами, він пішов на цей вчинок через бажання помсти за поранення в Чикаго шестирічного палестинського хлопчика.

Фото стрілка

Сам він представився Слайємом Слума і сказав, що "помстився за мусульман, які вмирають за релігію". При цьому свідки зазначають, що терорист під’їжджав до місця стрілянини на скутері з криком "Аллаху Акбар", після чого вчинив стрілянину випадковим перехожим.

Як повідомлялося раніше після жорстокої атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль і авіаударів у відповідь у світі пройшли масові демонстрації як на підтримку Ізраїлю, так і на підтримку Палестини. Деякі з них закінчилися сутичками.

Тим часом бомбардування Сектору Гази продовжуються, а ізраїльська авіація лише за останню добу завдала ударів по 250 об’єктах.