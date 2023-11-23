Зухвалий теракт? В США стався вибух на мосту біля Ніагари, є жертви (відео)

На мосту під час вибуху загинуло двоє людей, одного американського прикордонника поранили

В США на прикордонному мосту Rainbow Bridge, який розташований біля Ніагарського водоспаду, пролунав потужний вибух, який міг бути спробою терористичного акту. Міст знаходиться на важливій прикордонній ділянці між Сполученими Штатами та Канадою.

Про це повідомляє канал CNN. За даними журналістів, на місці вибуху вже працюють спеціалісти Федерального бюро розслідувань у координації з місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами.

Мер розташованого неподалік міста Ніагара-Фоллс, Джим Діондаті, сказав каналу, що за попередніми даними, на мосту вибухнув автомобіль, який намагався перетнути кордон в бік США. Одразу після вибуху міст перекрили.

Водночас телеканал Fox News із посиланням на власні анонімні джерела в правоохоронних органах стверджує, що автомобіль намагався прорватися до будівлі, яка належить прикордонній службі США. Автівка була замінована, у ній перебували двоє людей, які загинули; також було поранено американського прикордонника.

Правоохоронні органи США підозрюють, що це могла бути спроба теракту. На місці нібито було знайдено пошкоджений іранський паспорт, на ім'я Мохаммада Мохамеда, але ця інформація потребує підтвердження. Наразі ділянка кордону між Канадою та Західним Нью-Йорком повністю перекрита.

Раніше "Телеграф" писав, що правоохоронцям у бельгійській столиці лише через добу вдалося знешкодити терориста, який розстріляв двох мирних людей посеред вулиці. Теракт у Брюсселі стався у понеділок 16 жовтня.