Все пострадавшие и погибшие — контрактники

Ликвидация оккупантов происходит не только силами украинских защитников, а также самими же военными рф. Так стало известно, что в россии в Ростовской области группа морпехов взорвалась на полигоне. Как следствие, оккупантов стало меньше на 12 человек.

Взрыв возник из-за явного несоблюдения техники безопасности. Об этом пишет РосСМИ, ссылаясь на три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

"Около 20 человек [из бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такую же версию событий рассказал находившийся на полигоне солдат в день трагедии, которая произошла 3 ноября на военном полигоне Кузьминского под Ростовом-на-Дону.

После случившегося на место прибыл командующий Тихоокеанским флотом. Предварительная причина трагедии – несоблюдение техники безопасности.

РосСМИ пишут, что дело расследует главное военное следственное управление СК. В Минобороны не комментировали инцидент с взрывом.

В сети пользователи оценили такую новость, отметив, что обидно только, что мало погибло.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ продолжает держать россиян в постоянном напряжении: в ночь на четверг, 30 ноября, произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Он прогремел в Северномойском тоннеле им. Бессолово, расположенный в Бурятии.