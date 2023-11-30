Усі постраждалі та загиблі — контрактники

Ліквідація окупантів відбувається не тільки силами українських оборонців, а також самими ж військовими рф. Так стало відомо, що росії, у Ростовській області, група морпіхів підірвалася на полігоні. Як наслідок — окупантів стало менше на 12 людей.

Вибух виник через явне недотримання техніки безпеки. Про це пише росЗМІ, посилаючись на три незалежні один від одного джерела — у силових структурах, армії та слідчих органах.

"Близько 20 людей [з бригади морської піхоти] розпалили багаття під час обідньої перерви поряд із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув. На місці загинули вісім людей, ще вісім отримали поранення. Усі постраждалі та загиблі – це контрактники з Владивостока", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таку ж версію подій розповів солдат, який перебував на полігоні в день трагедії, яка сталася 3 листопада на військовому полігоні Кузьмінського під Ростовом-на-Дону.

Після того, що сталося на місце, прибув командувач Тихоокеанським флотом. Попередня причина трагедії – недотримання техніки безпеки.

РосЗМІ пишуть, що справу розслідує головне військове слідче управління СК. У Міноборони не коментували інцидент із вибухом.

У мережі користувачі оцінили таку новину, зазначивши, що прикро тільки, що мало загинуло.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі: у ніч на четвер, 30 листопада, стався вибух на Байкало-Амурській магістралі. Він прогримів у Північномуйському тунелі ім. Безсолово, що розташований в Бурятії.