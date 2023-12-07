Стрельбы пошли не по плану: в России на полигоне произошло смертельное ЧП

Во время занятий сработало взрывное устройство

В России на полигоне произошло очередное происшествие. На этот раз снова не обошлось без погибших.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Рязанской области, чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 7 декабря, во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района. В результате ЧП один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, а двое получили ранения.

Отмечается, что следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь в прокуратуре области отметили, что, по предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. Отмечается, что на место происшествия выезжал заместитель прокурора области.

Напомним, вечером 29 ноября в России на Байкало-Амурской магистрали произошел взрыв в Северомуйском тоннеле им. Бессолова. Второй взрыв произошел 30 ноября. Тогда был взорван состав на пути, который проходит в объезд тоннели.