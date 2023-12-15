Взрывы в Севастополе, Джанкое и не только: оккупированный Крым атакуют дроны и ракеты (видео)

Над полуостровом и Херсонской областью якобы сбито около 40 воздушных целей

Во временно оккупированном Крыму вечером 15 декабря звучат взрывы. Полуостров атакуют и дронами, и ракетами.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ. По информации оккупационной власти, силы ПВО якобы успешно сбивают все цели.

Так, с 20:00 до 22:00 над Крымом было уничтожено 26 БПЛА. Кроме того, район Геническа в оккупированной Херсонской области находится под сильным ракетным обстрелом. Также якобы в сторону Крыма были запущены две ракеты. Информации о повреждениях или пострадавших на данный момент нет.

По информации гауляйтера Владимира Сальдо, силы ПВО оккупантов якобы сбили 15 целей.

"Генический округ сейчас под сильным ракетным обстрелом противника. На данный момент армией России сбито уже не менее 15 целей. Дорогие земляки, на землю падают осколки и обломки — будьте осторожны! Ракетная опасность не отменена", — написал он и опубликовал видео обстрела.

Также в сети сообщают, что ПВО работает и в Джанкое. Оккупанты расположились на аэродроме и пытаются сбивать ракеты, которыми их атакуют. Взрывы слышны в северной части Севастополя, поселке Кача и других районах полуострова. При этом жители Крыма отмечают, что ПВО работает не особо эффективно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР атаковали Россию дронами. Досталось Подмосковью и еще одному региону.