Прилетело в "логово" оккупантов? В Мариуполе мощный взрыв, пожар и много скорых (фото и видео)

Оккупационные "власти" пока молчат

Вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, "прилетело" на территорию бетонного завода, где базируются российские военные.

По сообщениям Telegram-каналов, взрыв прогремел около 23:20, он был настолько мощным, что слышал весь город. После взрыва возникла яркая вспышка и вспыхнул пожар, охвативший большую площадь. Над местом прилета возникло зарево, а в небо поднимался столб густого черного дыма.

"В оккупированном Мариуполе прилет! Были слышны мощные взрывы. За ПортСити что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи. Ждем детали и официальной информации от ВСУ", — сообщили в Мариупольском городском совете.

Как написал журналист Денис Казанский, прилет произошел в расположение российских оккупантов. Они устроили его на территории бетонного завода.

"Мариуполь. Горит располага российских оккупантов на бетонном заводе. Прилет четко в нее", — написал он в своем Telegram-канале.

Оккупационные "власти" пока не прокомментировали инцидент. Информация о вероятных погибших и пострадавших на данный момент отсутствует. Однако сами оккупанты прилет подтвердили, назвав его "высокоточным ударом противника".

Как сообщал "Телеграф", в сентябре в Мариуполе также прогремели мощные взрывы. Тогда тоже сообщали о пожаре за Порт-Сити и в районе бетонного завода.