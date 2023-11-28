"Апокалиптическая картина": в оккупированном Мариуполе в 15 раз превышен радиационный фон

Они утверждают, что это якобы не опасно, но это не так

В оккупированном Мариуполе, на пляже Песчаный в районе порта, зафиксировано превышение радиационного фона 15,5 раза. Он составляет 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч.

Как написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, местные пропагандисты поспешили разъяснить, что такой рост уровня радиации якобы безопасен. Они также заявили, что повышение вызвано штормом.

На самом деле оба утверждения ошибочны. Действительно, в районе пляжа Песчаный существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить только если проводить здесь системно кучу времени. Однако истинная причина высокого уровня и обнажения песков не шторм, а российская оккупация. Точнее – бомбардировки и ракетные обстрелы города", — пишет мэр.

Он добавил, что радиационный фон повышен не только на пляже Песчаный. Россияне не меряют его в других местах города, чтобы скрыть масштабы бедствия.

"Однако не только Песчаный. Если бы кто-то измерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождю в море, картина стала бы по-настоящему апокалиптическая яркая. Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", — отметил Андрющенко.

Как сообщал "Телеграф", оккупированном россиянами Токмаке Запорожской области 28 ноября местные жители сообщили о громких взрывах. Их слышал весь город. За несколько минут до этого исчезло электроснабжение.