"Апокаліптична картина": в окупованому Маріуполі в 15 разів перевищений радіаційний фон

Вони стверджують, що це нібито не є небезпечним, але це не так

В окупованому Маріуполі на пляжі Піщаний в районі порту зафіксовано перевищення радіаційного фону у 15,5 разів. Він становить 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г.

Як написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, місцеві пропагандисти поспішили роз’яснити, що таке зростання рівня радіації нібито безпечне. Вони також заявили, що підвищення спричинене штормом.

"Насправді обидва твердження хибні. Дійсно, в районі пляжу Піщаний існують так звані "чорні пески", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу. Однак, справжня причина високого рівня та оголення пісків не шторм, а російська окупація. Точніш – бомбардування та ракетні обстріли міста", — пише мер.

Він додав, що радіаційний фон підвищено не лише на пляжі Піщаний. Росіяни не вимірюють його в інших місцях міста, щоб приховати масштаби лиха.

"Однак не тільки Піщаний. Якби хтось виміряв рівень радіації на Азовсталі на даний момент, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром містом і дощем у море, картина стала б по-справжньому апокаліптичною яскравою. Саме тому росіяни тут не міряють, щоб приховати справжній екоцид", — зазначив Андрющенко.

Як повідомляв "Телеграф", окупований росіянами Токмак Запорізької області 28 листопада місцеві жителі повідомили про гучні вибухи. Їх чуло все місто. За кілька хвилин до цього зникло електропостачання.