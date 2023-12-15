Прилетіло у "лігво" окупантів? У Маріуполі потужний вибух, пожежа та багато швидких (фото і відео)

Окупаційна "влада" поки що мовчить

Увечері 14 грудня в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, "прилетіло" на територію бетонного заводу, де базуються російські військові.

За повідомленнями Telegram-каналів, вибух прогримів близько 23:20, він був настільки потужним, що чуло все місто. Після вибуху виник яскравий спалах і зайнялася пожежа, що охопила велику площу. Над місцем прильоту виникла заграва, а в небо здіймався стовп густого чорного диму.

"В окупованому Маріуполі приліт! Були чутні потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо на деталі та офіційну інформацію від ЗСУ", — повідомили у Маріупольській міській раді.

Як написав журналіст Денис Казанський, приліт відбувся у розташування російських окупантів. Вони влаштували його на території бетонного заводу.

"Маріуполь. Горить располага російських окупантів на бетонному заводі. Приліт чітко в неї", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Окупаційна "влада" поки не прокоментувала інцидент. Інформація про ймовірних загиблих та постраждалих на даний момент відсутня. Проте самі окупанти приліт підтвердили, назвавши його "високоточним ударом супротивника".

Як повідомляв "Телеграф", у вересні в Маріуполі також пролунали потужні вибухи. Тоді також повідомляли про пожежу за Порт-Сіті та в районі бетонного заводу.