Загроза обороноздатності країни: ветерани і родини загиблих вимагають відставки міністерки Юлії Лапутіної

Сьогодні в Україні чимало проблем з питанням мобілізації

Провальна політика Міністерства ветеранів напряму впливає на зниження мобілізаційного потенціалу. Неефективність і невідповідність вимогам часу профільного відомства тільки підкошує обороноздатність країни, і нести відповідальність за це повинна очільниця Мінвету Юлія Лапутіна.

З такою заявою на пресконференції в Українському кризовому медіа-центрі виступили представники громадських організацій, родини загиблих захисників і ветерани.

За словами військового і голови Українського об’єднання "Мрія" Юрія Гудименка, сьогодні в Україні чимало проблем з питанням мобілізації, зокрема, вони стосуються мотивації та залучення молоді до служби в Збройних Силах.

"Людина, коли мобілізовується, вона приймає рішення виходячи з того, що її чекає після війни: чи буде у неї робота, чи буде житло, що може дати держава, які перспективи після поранення чи втрати кінцівок. Перший, хто має відповідати на це питання, — Міністерство у справах ветеранів. Та відповідей на це немає. Усі, хто після поранень повертаються, залишаються наодинці зі своїми проблемами. Неможливо порахувати, скільки тисяч людей не пішли служити в армію через розуміння, що на тому кінці війни їх чекає абсолютна порожнеча. Тому ветерани є, міністерство є, а справ, на жаль, немає", — підкреслив Юрій Гудименко.

На необхідності термінового реформування профільного міністерства наголосив ветеран АТО Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів і молодший лейтенант Нацгвардії України.

"Ефективна реалізація ветеранської політики — це одна із найважливіших складових національної безпеки. Це про мотивацію, про успішно виконанні завдання. Людина, коли з окопу заходить в соцмережі, бачить, що ветеранами ніхто не займається, а їй йти на штурм. І вона задається питанням, чи воно взагалі треба? Крім того, Юлія Лапутіна долучає до ветеранської політики людей, які є ворогами нашої країни, які постійно були спікерами російських ЗМІ", — зауважив Сергій Позняк.

З заявою про нераціональне використання коштів Міністерством ветеранів також виступила правозахисниця Ганна Демиденко, яка очолює ГО "Жіночий ветеранський рух".

"Коли Мінфін пише, що 60% коштів не використано, — це катастрофа. Я дуже переживаю за кошти, які закладені на наступний рік на проєкт "Помічник ветерана", який провалився максимально у цьому році. Людей на помічників вивчили, але не працевлаштували, вони просто перебувають у підвішеному стані. Міністерству потрібні швидкі зміни. Потрібна людина замість Юлії Лапутіної", — наголосила громадська діячка.

Членкиня правління Громадської Ради при Мінветеранів і голова БФ Волонтерське Об’єднання "ВЕСТА" Богдана Левицька підкреслила, що громадськість продовжуватиме висвітлювати цю тему, поки Юлію Лапутіну не відправлять у відставку: "Чим довше вона на цій посаді — тим гірше для ветеранської спільноти, для країни та її обороноздатності".