Сегодня в Украине немало проблем с вопросом мобилизации

Провальная политика Министерства ветеранов напрямую влияет на снижение мобилизационного потенциала. Неэффективность и несоответствие требованиям времени профильного ведомства только подкашивает обороноспособность страны, и нести ответственность за это должна глава Минвета Юлия Лапутина.

С таким заявлением на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре выступили представители общественных организаций, семьи погибших защитников и ветераны.

По словам военного и главы Украинского объединения "Мрия" Юрия Гудыменко, сегодня в Украине немало проблем с вопросом мобилизации, в частности, они касаются мотивации и привлечения молодежи на службу в Вооруженные силы.

"Человек, когда мобилизуется, он принимает решение исходя из того, что его ждет после войны: будет ли у него работа, будет ли жилье, что может дать государство, какие перспективы после ранения или потери конечностей. Первый, кто должен отвечать на этот вопрос, — Министерство по делам ветеранов. Но ответов на это нет. Все, кто после ранений возвращаются, остаются наедине со своими проблемами. Нельзя посчитать, сколько тысяч людей не пошли служить в армию из-за понимания, что на том конце войны их ждет абсолютная пустота. Поэтому ветераны есть, министерство есть, а дел, к сожалению, нет", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

Необходимость срочного реформирования профильного министерства отметил ветеран АТО Сергей Позняк, председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов и младший лейтенант Нацгвардии Украины.

"Эффективная реализация ветеранской политики — это одна из важнейших составляющих национальной безопасности. Это о мотивации, об успешном выполнении задачи. Человек, когда из окопа заходит в соцсети, видит, что ветеранами никто не занимается, а ему идти на штурм. И он задается вопросом., а оно вообще надо? Кроме того, Юлия Лапутина приобщает к ветеранской политике людей, которые являются врагами нашей страны, которые постоянно были спикерами российских СМИ", — отметил Сергей Позняк.

С заявлением о нерациональном использовании средств Министерством ветеранов также выступила правозащитница Анна Демиденко, возглавляющая ОО "Женское ветеранское движение".

"Когда Минфин пишет, что 60% средств не использовано, — это катастрофа. Я очень переживаю за средства, которые заложены на следующий год на провалившийся максимально в этом году проект "Помощник ветерана". Людей на помощников выучили, но не трудоустроили, они просто находятся в подвешенном состоянии. Министерству нужны быстрые перемены. Нужен человек вместо Юлии Лапутиной", — отметила общественная деятельница.

Член правления Общественного Совета при Минветеранов и глава БФ Волонтерское Объединение "ВЕСТА" Богдана Левицкая подчеркнула, что общественность будет продолжать освещать эту тему, пока Юлию Лапутину не отправят в отставку: "Чем дольше она на этом посту — тем хуже для ветеранов, страны и её обороноспособности".