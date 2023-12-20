3 000 відправлень з подарунками для родин загиблих військових ГО "Мрія дітей" відправить разом із Новою Поштою

Три тисячі корисних подарунків — пакунки з теплими ковдрами, солодощами та іграшками — до новорічних свят відправляє родинам загиблих, полонених та зниклих безвісти військових ГО "Мрія дітей України". Партнер організації, Нова Пошта безкоштовно доставить пакунки адресатам.

"Дуже хочеться для цих дітей зробити якесь свято, щоб хоча би на кілька хвилин вони забули про те, що живуть у війні, що вони втратили найближчу людину. Тому ми намагаємось бути для них добрими ельфами і втілювати дитячі бажання", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Пакувати тисячі відправлень допомагають волонтери, а співробітники ГО заздалегідь дізнаються про дитячі побажання, щоб зробити пакунки максимально адресними.

"Дитячі прохання вкрай щемливі. Хтось із малечі попросив іграшкового динозавра. У нас такої іграшки не було, то ми просто самі її купили, щоби покласти в пакунок саме динозавра. Коштовніше за дитячу радість, напевно, немає нічого", — каже Олександра, яка пакує відправлення на складі ГО "Мрія дітей України".

Громадська організація "Мрія дітей України" опікується родинами загиблих бійців ЗСУ, полонених і зниклих безвісти. Надає допомогу їхнім дітям. Таких родин вже налічується майже 5 тис.

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