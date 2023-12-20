3 000 отправлений с подарками для семей погибших военных ОО "Мрія дітей" отправит вместе с Новой почтой

Три тысячи полезных подарков — свертки с теплыми одеялами, сладостями и игрушками — к новогодним праздникам отправляет семьям погибших, пленных и пропавших без вести военных ОО "Мрія дітей Украины". Партнер организации, Новая Почта бесплатно доставит пакеты адресатам.

"Очень хочется для этих детей сделать какой-нибудь праздник, чтобы хотя бы на несколько минут они забыли о том, что живут в войне, что они потеряли самого близкого человека. Поэтому мы стараемся быть для них хорошими эльфами и воплощать детские желания", — говорит глава ОО "Мрія дітей Украины" Дана Яровая.

Паковать тысячи отправлений помогают волонтеры, а сотрудники ОО заранее узнают о детских пожеланиях, чтобы сделать свертки максимально адресными.

"Детские просьбы крайне щемящие. Кто-то из малышей попросил игрушечного динозавра. У нас такой игрушки не было, то мы просто сами ее купили, чтобы положить в сверток именно динозавра. Ценнее детской радости, наверное, нет ничего", — говорит Александра, которая упаковывает отправление на складе ОО "Мрія дітей Украины".

Общественная организация "Мрія дітей Украины" занимается семьями погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тыс.

Присоединиться к проекту можно по реквизитам:

Текущий счет UA043052990000026006036802019

Ссылка на банке https://send.monobank.ua/jar/5ga5SodLh5

Номер карты банки 5375 4112 0438 3223

PayPal: [email protected]

Счет EUR: UA483052990000026009026813811

Счет USD: UA783052990000026007036804630

Для отправки средств по договору:

Реквизиты предприятия/Company details

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