3 000 отправлений с подарками для семей погибших военных ОО "Мрія дітей" отправит вместе с Новой почтой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Три тысячи полезных подарков — свертки с теплыми одеялами, сладостями и игрушками — к новогодним праздникам отправляет семьям погибших, пленных и пропавших без вести военных ОО "Мрія дітей Украины". Партнер организации, Новая Почта бесплатно доставит пакеты адресатам.
"Очень хочется для этих детей сделать какой-нибудь праздник, чтобы хотя бы на несколько минут они забыли о том, что живут в войне, что они потеряли самого близкого человека. Поэтому мы стараемся быть для них хорошими эльфами и воплощать детские желания", — говорит глава ОО "Мрія дітей Украины" Дана Яровая.
Паковать тысячи отправлений помогают волонтеры, а сотрудники ОО заранее узнают о детских пожеланиях, чтобы сделать свертки максимально адресными.
"Детские просьбы крайне щемящие. Кто-то из малышей попросил игрушечного динозавра. У нас такой игрушки не было, то мы просто сами ее купили, чтобы положить в сверток именно динозавра. Ценнее детской радости, наверное, нет ничего", — говорит Александра, которая упаковывает отправление на складе ОО "Мрія дітей Украины".
Общественная организация "Мрія дітей Украины" занимается семьями погибших бойцов ВСУ, пленных и пропавших без вести. Оказывает помощь их детям. Таких семей уже насчитывается около 5 тыс.
Присоединиться к проекту можно по реквизитам:
Текущий счет UA043052990000026006036802019
Ссылка на банке https://send.monobank.ua/jar/5ga5SodLh5
Номер карты банки 5375 4112 0438 3223
PayPal: [email protected]
Счет EUR: UA483052990000026009026813811
Счет USD: UA783052990000026007036804630
Для отправки средств по договору:
Реквизиты предприятия/Company details
Название предприятия/company Name
МРIЯ ДIТЕЙ УКРАЇНИ ГО
IBAN Code
UA783052990000026007036804630
Название банка/Name of the bank
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банка/Bank SWIFT Code
PBANUA2X
Адрес предприятия/Company address
RU 01032 г Киев ул Саксаганского б.74б кв.11
Банки корреспонденты/Correspondent banks
Счет в банке-корреспонденте/Account in the corresponnt bank
001-1-000080
SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT Code of the corresponnt bank
CHASUS33
Банк-корреспондент/Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York, США
Неприбыльная организация