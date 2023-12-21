"Весна" скасовується: якої погоди очікувати українцям до кінця тижня

Найтеплішим днем буде четвер

Перша половина тижня в Україні відзначилася нехарактерною для цієї пори теплою погодою. Проте, починаючи з четверга, 21 грудня, температура повітря почне поступово знижуватись.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. До кінця тижня в Україну знов повернуться морози.

У четвер, 21 грудня, буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів України можливі незначні опади. Вночі температура повітря становитиме +1-3 °C, а вдень — +4-6 °C. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У п'ятницю, 22 грудня, по всій Україні буде хмарно. На заході та півночі очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а в інших регіонах – невеликий дощ. Вночі та вдень температура повітря буде коливатись від +1 °C до +3 °C. Вітер буде південно-західний з поривами до 12 м/с.

У суботу, 23 грудня, у країні буде хмарно. Вдень очікується помірний мокрий сніг та дощ. Вночі та вдень температура повітря буде від -1 до +1 °C. Вітер зміниться на західний зі швидкістю 7-12 м/с.

У неділю, 24 грудня, буде хмарно з проясненнями. На заході, у центр та сході очікуються незначні опади у вигляді мокрого снігу, а на півдні можливі незначні дощі. Вночі стовпчик термометра опуститься до -2-4 °C, а вдень температура коливатиметься від -1 до +1 °C. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду прогнозують синоптики на Новий рік.