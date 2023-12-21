Місто у вогні: у центрі Донецька пролунало кілька вибухів (відео)

Вже відомо попереднє місце прильоту

Вдень, 21 грудня, тимчасово окупований Донецьк знову зазнав обстрілу. Над місцем прильотів здійнявся великий стовп чорного диму.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За їхніми даними, удар по місту стався приблизно об 11-й ранку.

Відразу після цього в небо почали підніматися клуби диму, а після цього пожежа, мабуть, почала посилюватися і димом уже затягнуло більшу частину неба.

Цей стовп можна побачити із різних куточків міста.

Згідно з попередніми даними, місцем пожежі є один із корпусів Донецького технічного університету.

Офіційно місцева псевдовлада поки не коментує пожежу, проте об 11:22 гауляйтер Кульомін написав "шумно", що, очевидно, означає, що обстріл триває і досі.

Повідомлень про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 20 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали кілька серій потужних вибухів. Як виявилося, прильоти зловили об’єкти армії Росії. Один із них належить космічним військам. Докладніше про це ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.