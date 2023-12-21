Українські виробники здатні самотужки закрити існуючу потребу ЗСУ в бронемашинах

Українські виробники здатні самотужки закрити існуючу потребу Збройних Сил України в бронемашинах.

Про це в інтерв’ю "Економічній правді" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, на сьогодні на фронті більше іноземних машин, аніж українських, але за умови довгострокового замовлення українські виробники здатні покрити потребу в бронемашинах самотужки.

"Наша машина коштує на 20-30% дешевше від іноземних конкурентів. Виводити сьогодні гроші за кордон, купуючи аналогічні дорожчі машини, недалекоглядно", — вважає Бельбас.

Як розповів гендиректор "Української бронетехніки", зараз на ринку існує тенденція до полегшення броньованих машин.

"Машину можна знищити з ПТРК так само як будь-яку іншу бронетехніку, тому робити її 20-тонною немає сенсу. Скоріше, вона має пересуватися швидше, щоб по ній взагалі не могли влучити", — пояснює він.

Щоб захистити автомобілі від FPV-дронів компанія розглядає можливість вставлення купольних систем радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

За словами Бельбаса, на сьогодні "Українська бронетехніка" повністю закриває потребу Міністерства оборони в 120 мм мінометах.

"В нашому мінометі все українське, окрім НАТОвського прицілу – його ми імпортуємо. Зараз ми повністю закриваємо потребу Міноборони та ще й додатково постачаємо їх благодійним фондам та воєнним частинам. Можна сказати, щодо цих мінометів ми досягли піку виробничої потужності", — додає він.

Гендиректор "Української бронетехніки" також поділився планами на наступний рік.

"Закріпитись як основний український виробник боєприпасів для мінометів, розширити лінійку калібрів. Значно розширити виробництво машин "Новатор", запустити оновлену машину "Варта". Сподіваюсь, вийде у серію система ППО, у виробництві якої ми беремо участь. Великі надії покладаємо на САУ "Богдана". Сподіваюсь, що вийдемо на виробництво 10 кабін на місяць", — розповів Бельбас.