Украинские производители способны самостоятельно закрыть существующую потребность ВСУ в бронемашинах

Украинские производители способны самостоятельно закрыть существующую потребность Вооруженных Сил Украины в бронемашинах.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, сегодня на фронте больше иностранных машин, чем украинских, но при долгосрочном заказе украинские производители способны покрыть потребность в бронемашинах самостоятельно.

"Наша машина стоит на 20-30% дешевле иностранных конкурентов. Выводить сегодня деньги за границу, покупая аналогичные более дорогие машины, недальновидно", — считает Бельбас.

Как рассказал гендиректор Украинской бронетехники, сейчас на рынке существует тенденция к облегчению бронированных машин.

"Машину можно уничтожить с ПТРК так же, как любую другую бронетехнику, поэтому делать ее 20-тонной нет смысла. Напротив, она должна передвигаться быстрее, чтобы по ней вообще не могли попасть", — объясняет он.

Чтобы защитить автомобили от FPV-дронов, компания рассматривает возможность вставки купольных систем радиоэлектронной борьбы отечественного производства.

По словам Бельбаса, на сегодняшний день "Украинская бронетехника" полностью закрывает потребность Министерства обороны в 120 мм минометах.

"В нашем миномете все украинское, кроме НАТОвского прицела — его мы импортируем. Сейчас мы полностью закрываем потребность Минобороны и еще дополнительно поставляем их благотворительным фондам и военным частям. Можно сказать, что по этим минометам мы достигли пика производственной мощности", — добавляет он.

Гендиректор Украинской бронетехники также поделился планами на следующий год.

"Закрепиться как основной украинский производитель боеприпасов для минометов, расширить линейку калибров. Значительно расширить производство машин "Новатор", запустить обновленную машину "Варта". Надеюсь, выйдет в серию система ПВО, в производстве которой мы участвуем. Большие надежды возлагаем на САУ "Богдана". Надеюсь, что выйдем на производство 10 кабин в месяц", — рассказал Бельбас.