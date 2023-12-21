Українська "оборонка" лише набирає розгону, - директор "Української бронетехніки"

Український обронно-промисловий комплекс зараз на етапі розгону і може суттєво наростити виробництво власної зброї.

Про це заявив генеральний директор компанії ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Економічній правді".

За його словами, обіцяне Мінстратегпромом та Міноборони кратне зростання виробництва зброї стане реальністю.

"Зараз реалізуються інвестиційні програми, які започатковані ще 2022 року. Будівництво будь-якого заводу або лінії – це 1,5 року. Ми зараз на етапі розгону. Однак цей розгін можна нівелювати Держаудитслужбою або іншою фігнею", — заявив він.

Серед головних проблем, з якими стикається галузь, Бельбас називає відсутність людей та компетенцій.

"Якщо я захочу побудувати завод, я не знайду ані технолога, ані головного інженера, ані конструктора. У нас немає освіти. Оце проблема", — каже він.

Як розповів гендиректор "Української бронетехніки", підприємство відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів.

"На початку повномасштабного вторгнення у нас 30% штату були ветерани бойових дій. Усі вони пішли воювати. Це були люди, які займались розробкою та випробуванням техніки, назад їх відкликати вже не можна. Зараз нам не вистачає конструкторів, розробників із досвідом проєктування бронеавтомобілів, боєприпасів. На ринку дуже мало досвідчених людей з оборонної галузі. Наші ВИШі таких кадрів поки що не готують. Серед робітничих спеціальностей найбільше не вистачає висококваліфікованих зварювальників", — каже він.

На його думку, вирішенням кадрових проблем галузі могло б стати рішення про демобілізацію інженерів або організацію відряджень їх на оборонні підприємства.

"Вони б реально могли вплинути на галузь. Нам потрібно ефективно використовувати той людський ресурс, який у нас є. Лаптєногих 140 мільйонів, а нас 30-40 мільйонів. У нас неспівставний людський та економічний ресурси. Тому кожен повинен витискати з себе максимум", — переконаний Бельбас.

За його словами, Україні складно буде суттєво наростити виробництво боєприпасів через складнощі з порохом.

"В Україні немає виробництва порохів, і будувати такий завод недоцільно під час війни. Щойно такий завод з’явиться, росіяни його зруйнують", — вважає він.

Гендиректор "Української бронетехніки" переконаний, що Україні вкрай необхідно розвивати власну оборонку і не тільки через економічні вигоди.

"Україні потрібно скорочувати логістичне плече для ремонту техніки. Її треба ремонтувати на передньому краї, у 100 кілометрах від лінії фронту.. Нам треба насичуватись запасними частинами, навчати людей обслуговуванню та постійно підтримувати нашу техніку в боєздатному стані з коротким логістичним плечем. І розвивати те, що ми можемо робити. Тоді воно дасть свій результат", — вважає Бельбас.