Украинская "оборонка" только набирает разгон, — директор "Украинской бронетехники"

Украинский обронно-промышленный комплекс сейчас на этапе разгона и может существенно нарастить производство собственного оружия.

Об этом заявил генеральный директор компании ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Экономической правде".

По его словам, обещанный Минстратегпромом и Минобороны кратный рост производства оружия станет реальностью.

"Сейчас реализуются инвестиционные программы, которые начаты еще в 2022 году. Строительство любого завода или линии — это 1,5 года. Мы сейчас на этапе разгона. Однако этот разгон можно нивелировать Госаудитслужбой или другой фигней", — заявил он.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается отрасль, Бельбас называет отсутствие людей и компетенций.

"Если я захочу построить завод, я не найду ни технолога, ни главного инженера, ни конструктора. У нас нет образования. Это проблема", — говорит он.

Как рассказал гендиректор "Украинской бронетехники", предприятие испытывает дефицит квалифицированных кадров.

"В начале полномасштабного вторжения у нас 30% штата были ветераны боевых действий. Все они ушли воевать. Это были люди, которые занимались разработкой и испытанием техники, обратно их отзывать уже нельзя. Сейчас нам не хватает конструкторов, разработчиков с опытом проектирования бронеавтомобилей, боеприпасов. На рынке очень мало опытных людей из оборонной отрасли. Наши ВУЗы таких кадров пока не готовят. Среди рабочих специальностей больше не хватает высококвалифицированных сварщиков", — говорит он.

По его мнению, решением кадровых проблем отрасли могло бы стать решение о демобилизации инженеров или организации их командировок на оборонные предприятия.

"Они бы реально могли повлиять на отрасль. Нам нужно эффективно использовать тот человеческий ресурс, который у нас есть. Лаптеногих 140 миллионов, а нас 30-40 миллионов. У нас несопоставимый человеческий и экономический ресурсы. Поэтому каждый должен выжимать из себя максимум", – убежден Бельбас.

По его словам, Украине сложно будет существенно нарастить производство боеприпасов из-за сложностей с порохом.

"В Украине нет производства порохов, и строить такой завод нецелесообразно во время войны. Как только такой завод появится, россияне его разрушат", — считает он.

Гендиректор "Украинской бронетехники" убежден, что Украине крайне необходимо развивать собственную оборонку и не только из-за экономических выгод.

"Украине нужно сокращать логистическое плечо для ремонта техники. Ее нужно ремонтировать на переднем крае, в 100 километрах от линии фронта. Нам нужно насыщаться запасными частями, обучать людей обслуживанию и постоянно поддерживать нашу технику в боеспособном состоянии с коротким логистическим плечом. И развивать то, что мы можем делать. Тогда оно даст свой результат", — считает Бельбас.