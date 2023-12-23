"Понад 40 000 000 грн менше, ніж за рік зібрала на допомогу дітям загиблих Героїв ГО "Мрія дітей України" — Ярова

Діти військових це спільна відповідальність українців

ГО "Мрія дітей України", яка опікується дітьми загиблих, полонених та зниклих безвісти військових, за 10 місяців роботи вже зібрала понад 40 млн грн для допомоги дітям. Про це у своєму Фейсбуці повідомила очільниця ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова.

"Звітую. Ми вже реалізували для наших підопічних амбітний проєкт "Свої діти" в партнерстві з ПриватБанк та Mastercard із позашкільної освіти, на який збираємо 20 000 000 грн. Великий партнерський проєкт із "Нова пошта" "Одягни майбутнє". "Літо без війни", завдяки якому наші підопічні мали змогу відпочити за кордоном та в прекрасних мальовничих куточках України. Ми з вами піклуємося про наших дітей на всі свята – разом збирали їх до школи з проєктом "1 вересня" і зараз намагаємось стати для малечі добрими ельфами, готуючи подарунки на різдвяні та новорічні свята з нашими проєктами "Втілення мрій" і "Тепло Різдва"", — написала волонтерка.

Ярова подякувала всім, хто в цей непростий час продовжує донатити. І наголосила, що для великих справ немає маленьких донатів.

"Діти загиблих, полонених і зниклих безвісти військових – це наші спільні діти. Наша відповідальність і обов’язок бути з ними поряд, давати відчуття плеча й підтримки. Це – наше завтра. Те, в якому суспільстві ми житимемо за 10-20 років", — підсумувала волонтерка.