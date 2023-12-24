Після однієї значущої події на фронті: РФ зменшила кількість обстрілів, але чи вистачить цього до свят

Збиття одразу трьох російських літаків Су-34 мало істотний вплив на тактику ворога

Російські війська після втрати одразу трьох винищувачів дещо притихли. Втім, на свята ворог знову може активізуватися.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її даними, збиття відразу трьох російських літаків Су-34 мало істотний вплив на тактику ворога на Херсонському напрямку.

"Суттєво позначилося (збиття — Ред.). Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", — сказала Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що до того був період, коли погода не дозволяла загарбникам використовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.

"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", — розповіла Гуменюк.

У той же час на Різдво цілком можливе посилення обстрілів із усіх видів озброєння з боку РФ. Однак, пояснює Гуменюк, не слід прив’язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати календаря.

Як вона зазначила, наприклад, минула доба характеризувалася потужним обстрілом. Також було зафіксовано активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

"Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого", — зазначила вона.Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чим Повітряні сили "упустили" три супердорогі російські Су-34.