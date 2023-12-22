Збили три літаки до полудня: ЗСУ потужно відповіли росіянам на нічну атаку

Напередодні окупанти масово обстріляли столицю, але наші захисники швидко відповіли на південному напрямку.

У п’ятницю, 22 грудня 2023 року, Збройні сили України (ЗСУ) збили відразу три російські винищувачі Су-34. Вдалим було "полювання на ворожих пташок" на південному напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в офіційному Телеграм-каналі. У публікації йдеться, що це відповідь на матюче послання росіян, яке виявили на шматку збитого безпілотника.

Характеристики антидронової системи Slinger, яка є на озброєнні у ЗСУ

Українські захисники довго над помстою не думали. Вже опівдні російська армія не дорахувалась трьох винищувачів.

"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку ― мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34! Вічного польоту "брати"!", ― йдеться у повідомленні Генштабу.

Втрати російських винищувачів 22 грудня

Зазначимо, що в ніч на 22 грудня 2023 року на одному з уламків збитого "шахеда" було виявлено напис від руки з побажанням смерті українцям. У Генштабі вказали, що таке "повідомлення" прочитали на безпілотнику із серією "ЬІ".

Напис окупантів на збитому безпілотнику

Нагадаємо, що минулої ночі ворог знову атакував Україну безпілотниками, найбільше постраждав Київ. Їхні уламки пошкодили будівлі у Солом’янському та Дарницькому районах, а у Голосіївському обійшлося без руйнувань. За словами начальника Київської МВА Сергія Попка, обійшлося без жертв.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ збили російський бомбардувальник, який намагався атакувати Одесу.