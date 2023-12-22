Нічна атака "шахедів" на Київ: дрони наробили лиха у трьох районах столиці (фото)
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Обійшлось без загиблих, проте є постраждалі
У ніч проти пʼятниці, 22 грудня, Київ опинився під черговою масовою атакою безпілотників. Їхні уламки завдали чимало шкоди у різних районах міста.
Про це повідомляє начальник Київської МВА Сергій Попко. Зазначається, що ворог намагався вразити інфраструктуру міста і житлові будинки.
"Пошкоджені будівлі ми відновимо. Але життя не відновиш. Тож найважливіше, що цей удар Київ пережив без жертв", — йдеться у повідомленні.
Соломʼянський район
Один з дронів наробив лиха у багатоповерхівці Соломʼянського району столиці. Повідомляється, що в житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах. У трьох квартирах на 24-26 поверхах частково зруйновані стіни та ще у трьох — вибиті вікна.
За попередніми даними, є двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.
Дарницький район
Унаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа на другому поверсі у двоповерховому приватному недобудованому будинку. Зазначається, що обійшлось без постраждалих.
Голосіївський район
У цьому районі також було зафіксовано падіння уламка, але, як зауважує КМВА, обійшлось без руйнувань та постраждалих.
Раніше "Телеграф" писав, що помешкання у 26-поверховому будинку в Солом'янському районі Києва, куди у ніч з 21 на 22 грудня влучив російський безпілотник, належить ведучому Національного телемарафону. Він не постраждав.