У Києві російський дрон влетів прямо у житловий будинок: всі подробиці

Поки що невідомо про постраждалих

Під час повітряної тривоги у Києві 21 грудня ввечері один з російських безпілотників ударив у багатоквартирний жилий будинок. За іншою версією, це були уламки російського БПЛА.

Про це першим повідомив блогер Сергій Наумович. Інформацію про влучання також надала КМВА та підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

За даними блогера, БПЛА влучив у житловий будинок в районі Севастопольської площі. Водночас у КМВА підтвердили влучання в Солом'янському районі, але повідомили, що то був не "шахед", а уламки від збитого дрона.

Також про влучання написав безпосередньо мер міста. За його словами, на місце терористичної атаки росіян вже виїхали.

"Влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстренні служби на місці", – написав Кличко.

"Телеграф" повідомляв про те, що раніше Київ опинився під ракетним ударом. У кількох районах столиці виникли пожежі. В результаті події постраждало 53 людини, з них 6 дітей. Ліквідацією наслідків нічного удару по Києву займалися всі екстрені служби міста.