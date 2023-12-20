США ввели нові санкції проти причетних до виробництва дронів Іраном

Створення Іраном БПЛА становить загрозу для світової безпеки

Сполучені Штати 19 грудня впровадили нові санкції проти юридичних та фізичних осіб, які причетні до виробництва Іраном безпілотників. Мова йде про 10 юридичних та 4 фізичних осіб, які знаходяться в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії.

Про це сказано у звіті Міністерства фінансів США. За даними американської сторони, усі вищевказані особи причетні до створення та виробництва БПЛА Ірану, які серед іншого постачаються до Росії.

"Ця мережа, очолювана Хосейном Хатефі Ардакані, що базується в Ірані, сприяла закупівлям компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для "Організації джихаду" аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її програми БПЛА", – сказано у повідомленні.

Заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовій розвідці Браян Нельсон відзначив, що незаконне виробництво дронів іранським режимом, як і безконтрольна передача БПЛА терористам у Росії та на Близькому Сході, загрожує світовій стабільності та створює конфлікти. Тому США разом із союзниками продовжать підривати здатність Ірану виготовляти БПЛА та притягнуть до відповідальності усіх, хто допомогає іранському режиму.

Нагадаємо, що іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company працює в інтересах російського терористичного режиму, випускаючі безпілотники Shahed-131 та Shahed-136. Про це стало відомо завдяки низці експертних досліджень, які провела Україна.

Раніше "Телеграф" писав, що 20 листопада в Ірані відбулася виставка, на якій показали нову модель ударного БПЛА Shahed-238. Нова версія БПЛА оснащена інфрачервоним та радіолокаційним наведенням. Це перетворює БПЛА на аналог протирадарних ракет, оскільки може наводитися на випромінювання пошукових радарів ППО. Їхня характерна відмінність від інших версій – чорний колір.