США ввели новые санкции против причастных к производству дронов Ираном

Создание Ираном БПЛА представляет угрозу мировой безопасности

Соединенные Штаты 19 декабря ввели новые санкции против юридических и физических лиц, причастных к производству Ираном беспилотников. Речь идет о 10 юридических и 4 физических лицах, находящихся в Иране, Малайзии, Гонконге и Индонезии.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов США. По данным американской стороны, все вышеуказанные лица причастны к созданию и производству БПЛА Ирана, среди прочего поставляемого в Россию.

"Эта сеть, возглавляемая Хосейном Хатефи Ардакани, базирующаяся в Иране, способствовала закупкам компонентов американского и иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для "Организации джихада" аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (IRGC ASF SSJO) и ее программы БПЛА", – сказано в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон отметил, что незаконное производство дронов иранским режимом, как и бесконтрольная передача БПЛА террористам в России и на Ближнем Востоке, угрожает мировой стабильности и создает конфликты. Поэтому США вместе с союзниками продолжат подрывать способность Ирана производить БПЛА и привлекут к ответственности всех, кто помогает иранскому режиму.

Напомним, что иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company работает в интересах российского террористического режима, выпуская беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Об этом стало известно благодаря ряду экспертных исследований, проведенных Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что 20 ноября в Иране прошла выставка, на которой показали новую модель ударного БПЛА Shahed-238. Новая версия БПЛА оснащена инфракрасной и радиолокационной наводкой. Это превращает БПЛА в аналог противорадарных ракет, поскольку может наводиться на излучение поисковых радаров ПВО. Их характерное отличие от других версий – черный цвет.