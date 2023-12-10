Установлена компания, производящая "Шахеды": что об этом известно

Иран официально отвергает причастность к поставкам БПЛА в россию

Иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company работает в интересах российского террористического режима, выпускающих беспилотников Shahed-131 и Shahed-136. Об этом стало известно благодаря ряду экспертных исследований, проведенных Украиной.

Об выводах сообщил Офис генерального прокурора в ответ на запрос "Суспільного". В ОГПУ отметили, что оба типа ударных БПЛА, использующихся российскими террористами, прошли идентификацию.

"Получены выводы экспертных исследований, согласно которым БПЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БПЛА-камикадзе типа Shahed-136. Другой изъятый образец под названием "Герань-1" идентифицирован как ударный БПЛА-камикадзе Shahed-131", – сказано в сообщении.

По данным ОГПУ, разработчик и изготовитель этих беспилотников – иранская государственная компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Эта компания работает исключительно в интересах иранского режима и не берется за заказы "со стороны", особенно если речь идет об ударных беспилотниках.

"После проведения экспертиз можно будет получить сведения о применении новых типов беспилотников, в том числе Mohajer-6, "Италмас" или др. Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается", – добавили в ОГПУ.

Это первые официальные данные правоохранительных органов, свидетельствующие о причастности Ирана к производству беспилотников, которыми террористы атакуют Украину. Иран официально отвергает причастность к поставкам БПЛА в россию.

Напомним, что 20 ноября в Иране прошла выставка, на которой показали новую модель ударного БПЛА Shahed-238. Новая версия БПЛА оснащена инфракрасной и радиолокационной наводкой. Это превращает БПЛА в аналог противорадарных ракет, поскольку он может наводиться на излучение поисковых радаров ПВО. Их характерное отличие от других версий – черный цвет.