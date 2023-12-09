"Два варианта борьбы": эксперт рассказал, как можно противодействовать "Шахедам" с украинскими "симками"

"Симки" могут использоваться для управления беспилотниками

Недавно в Украине обнаружили российский беспилотник Shahed с SIM-картой "Киевстара", что вызвало бурю возмущения среди населения и встревоженность среди военных. Однако есть варианты, как можно справиться с этой проблемой.

Об этом военнослужащий, инженер и военный эксперт Сергей Флеш заявил в интервью изданию "Фокус". По его словам, нужно начать с разработки методов борьбы с такими "симками".

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"Прежде всего, с чего мы начинаем – это разработка, скажем так, математически-аналитических методов борьбы с этими картами. То есть, если на нас будут массово нападать Shahed с таким управлением, то у нас будет два варианта выбора. Либо придется отключать всю сеть мобильной связи во время каждой тревоги, что повлечет за собой коллапс (этого делать нельзя), либо придумать методы и меры по обнаружению подобных дронов (модемов)", ― сказал Флеш.

Второй вариант кажется более оптимальным. Военный эксперт прокомментировал идею отключать от сети телефоны, которые быстро движутся.

"Многие в интернете пишут свою идею: надо просто отключать все быстро движущиеся телефоны. Если бы все было так просто", ― сказал эксперт.

Для справки: дроны с "симкой" могут использоваться для разных целей. Они позволяют обновлять координаты, менять задачи в полете, отслеживать местоположение сбитого дрона через сеть мобильной связи.

Ранее "Телеграф" писал о ночных дронах врага, которые атакуют ВСУ последние три недели.