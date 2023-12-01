Украинская SIM-ка в "Шахеде". "Киевстар" снова привлекает неприятности

В Украине даже во время войны можно купить сколь угодно SIM-карт без документов. Но здесь не все так однозначно и выбор оператора мог быть неслучайным

В Украине обнаружили новый гениальный и циничный одновременно лайфхак террористов из рф — те использовали украинские SIM-карты и, соответственно, украинскую инфраструктуру с башнями мобильных операторов для атак дронов на Украину. Для навигации дронов-камикадзе "Shahed" россияне выбрали SIM-ки мобильного оператора "Киевстар", по крайней мере, именно их нашли внутри сбитого "Shahed".

Расследование

Информационный канал "Армия дронов" сообщил, что российские террористы благодаря этому ноу-хау обновляли координаты для своих ударных БПЛА "Shahed" и, вероятно, могли менять задачи в полете. В свою очередь DC8044 F33d пишет, что можно совершать треккинг остатков после сбития.

Как могли использовать карту россияне, три варианта

К сбитому беспилотнику был прицеплен напечатанный на 3D-принтере элемент, внутри которого был обнаружен павербанк и оборудование с SIM-картой. Все это склеивается дешёвым скотчем (а зачем делать красиво, если оно все равно взорвется).

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что специалисты изучают, как SIM-карта украинского оператора "Киевстар" оказалась во вражеском дроне, и зачем она там вообще нужна. По словам Игната, выясняется, зачем в российских дронах нужна SIM-карта.

"Я думаю, что они сделают определенные выводы", — сказал спикер, добавив, что враг безусловно совершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового вооружения, так и беспилотников.

"В частности, красят в черный цвет светлые "шахеды", чтобы усложнить их обнаружение. Но ПВО уже приспосабливается и к таким враждебным так называемым "модернизациям" и дает результат", — рассказал Игнат.

Комментарий "Киевстара"

Компания-оператор заявила в соцсетях, что сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы сделать невозможным повторение ситуации в будущем.

Ответ "Киевстара"

Интересен также путь попадания украинских симок в россию. Отметим, что в Украине даже во время войны можно купить любые SIM-карты всех операторов без ID-документов, подтверждающих личность. Они продаются практически в каждом супермаркете. Последний раз урегулировать вопрос законодательно украинские народные депутаты пытались в 2015 году, но безрезультатно.

Неурядицы "Киевстара"

О несчастьях этой компании можно было бы написать книгу в стиле Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. А все потому, что компанию связывают с российским олигархом Михаилом Фридманом. Так, в октябре суд постановил арестовать активы подсанкционных российских бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова, а среди заблокированных активов было 20 компаний и различных учреждений, в том числе оператор "Киевстар". Сначала арестовали все корпоративные права компании, но впоследствии суд признал свою ошибку и определил, что аресту подлежат 47,85% "Киевстара".

В "Киевстаре" говорят, что компания на 100% принадлежит нидерландской коммуникационной компании Veon. В компании отмечают, что единственным владельцем корпоративных прав компании является холдинг Veon. При этом в СБУ эту долю бизнеса увязывает с российским олигархом Фридманом и его бизнес-партнерами. Здесь также стоит посмотреть на историю компании: Veon выросла из российского "ВымпелКома", основанного в 90-х в москве.

Но Veon на 47,9% принадлежит LetterOne Holdings. Основателями этого холдинга являются акционеры Альфа-групп, в том числе Фридман. Но, по данным компании, он еще в феврале 2022 года был отстранен от любых управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и Veon. В компании LetterOne говорят, что его активы будто заморожены в соответствии с финансовыми санкциями США и Великобритании.

А 14 ноября в совет директоров "Киевстара" вошел сам Майк Помпео, госсекретарь США в 2018-2021 годах при администрации Дональда Трампа и директор ЦРУ в 2017-2018 годах. Детальнее о том, зачем "Киевстар" позвал на работу экс-главу ЦРУ и поможет ли он "отбить" "Киевстар", читайте в статье "Телеграфа".

Напомним, "Телеграф" писал, что, по словам генерального директора и соучредителя компании Kvertus Ярослава Филимонова, россияне обходят Украину в масштабах производства, ведь производство тех же FPV-дронов отличается в несколько раз.