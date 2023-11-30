Внутри сбитого "Shahed" нашли SIM-карту украинского мобильного оператора (фото)

Теперь понятно, что беспилотники могут обновлять координаты через украинские мобильные сети

Российские террористы придумали, как обновлять координаты для своих ударных БПЛА "Shahed", находящихся в полете. Для этого они начали прикручивать в дроны SIM-карты украинских мобильных операторов.

Об этом сообщает информационный канал "Армия дронов". Отмечается, что внутри сбитого украинской ПВО беспилотника было найдено устройство, в котором была SIM-карта украинского мобильного оператора.

"К беспилотнику был прицеплен напечатанный на 3D-принтере элемент, внутри которого был обнаружен повербанк и оборудование с SIM-картой. Теперь известно, что для обновления координат беспилотника, оккупанты могут использовать мобильную сеть, а также, вероятно, могут менять полетную задачу", – говорится в сообщении.

Также канал опубликовал фотографии, подтверждающие находку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев дронами. Это была самая массовая атака с начала полномасштабной войны.

В ночь на среду, 29 ноября, российские террористы атаковали Украину дронами типа "Shahed" и управляемыми авиационными ракетами. Из них удалось сбить 100% БПЛА и две из трех ракет.