Судьба "Киевстара": у Зеленского рассказали, что будет с мобильным оператором

Доля компании может быть связана с российским олигархом

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" попадает под санкции и, с высокой вероятностью, будет конфискован. Он станет государственной собственностью.

Так считает заместитель главы Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Там сейчас соответствующие службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, что высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании", — рассказал он.

Представитель власти подчеркнул, что это коллективный анализ, осуществляющий большое количество институтов.

В начале октября этого года стало известно, что суд арестовал все корпоративные права российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Среди заблокированных активов оказались и украинские компании. Речь идет об одном из крупнейших производителей минеральной воды в Украине IDS (известный благодаря брендам "Моршинская" и "Миргородская") и долю в компаниях "Киевстар" и lifecell.

Уже в конце месяца, 30 октября, нидерландский холдинг Veon обжаловал решение об аресте 47,85% акций мобильного оператора "Киевстар". В компании отмечают, что единственным владельцем корпоративных прав компании является холдинг Veon. При этом в СБУ эту долю бизнеса связывают с российским олигархом Фридманом и его бизнес-партнерами.

Следует отметить, что Veon на 47,9% принадлежит LetterOne Holdings. Основателями этого холдинга являются акционеры Альфа-групп, в том числе Фридман. Но, по данным компании, он еще в феврале 2022 года был отстранен от любых управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и Veon. В компании LetterOne говорят, что его активы будто заморожены в соответствии с финансовыми санкциями США и Великобритании.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в совет директоров "Киевстара" неожиданно вошел бывший госсекретарь США времен Трампа.