Доля "Київстару": у Зеленського розповіли, що буде з мобільним оператором

Частка компанії може бути пов'язана з російським олігархом

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" попадає під санкції та з високою ймовірністю буде конфісковано. Він стане державною власністю.

Так вважає заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

"Там зараз відповідні служби вивчають наявність правової ситуації. Я думаю, що є висока ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії.", — розповів він.

Представник влади наголосив, що це колективний аналіз, який здійснює велика кількість інституцій.

На початку жовтня поточного року стало відомо, що суд заарештував усі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Серед заблокованих активів опинилися й українські компанії. Мова йде про один із найбільших виробників мінеральної води в України IDS (відомий через бренди "Моршинська" та "Миргородська") та частку в компаніях "Київстар" і lifecell.

Вже наприкінці місяця, 30 жовтня, нідерландський холдинг Veon оскаржив рішення про арешт 47,85% акцій мобільного оператора Київстар. В компанії наголошують, що єдиним власником корпоративних прав компанії є холдинг Veon. При цьому в СБУ цю частку бізнесу пов'язує з російським олігархом Фрідманом і його бізнес-партнерами.

Слід зазначити, що Veon на 47,9% належить LetterOne Holdings. Засновниками цього холдінгу є акціонери Альфа-груп, зокрема й Фрідман. Але, за даними компанії, він ще в лютому 2022 року був відсторонений від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon. В компанії LetterOne кажуть, що його активи ніби заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великої Британії.

Раніше "Телеграф" повідомив, що до ради директорів "Київстару" несподівано увійшов колишній держсекретар США часів Трампа.