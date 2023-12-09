"Мы не были к этому готовы": военный эксперт рассказал о новых технологиях, которые РФ применяет против ВСУ

Россияне оптимизируют беспилотники, чтобы атаковать ВСУ ночью

В последние недели враг существенно увеличил количество ночных атак, используя FPV-дроны с камерами. Это оказалось неожиданным для ВСУ.

Об этом военный эксперт Сергей Флеш рассказал в интервью "Фокусу". Он также объяснил, почему оккупанты атакуют в темное время суток.

"Ночью на фронтах происходит основная активность: ротация личного состава, эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, передвижение техники и т.д. Поэтому, когда россияне начали атаковать нас ночью, успели выхватить самые критические объекты и события, мы не были к этому готовы. Сейчас мы в ответ тоже перешли к тактике ночных атак и наращиваем количество дронов. Это то, что сейчас изменилось в стратегии применения FPV", ― объяснил Флеш.

Эксперт рассказал, что Россия закупает тысячи камер ночного видения в Китае. Этими приспособлениями оптимизировали FPV-дроны и начали атаковать Силы обороны. Флеш не понимает, почему украинских военных об этом не предупредила разведка.

"Почему украинская разведка не донесла это по всем ВСУ: ребята, готовьтесь, по всем фронтам полетят ночные дроны? Мы узнали об этом постфактум", ― сказал эксперт.

Идея применения ночных камер не нова

Флеш рассказал, что ранее обе стороны использовали беспилотники с ночными камерами, но крайне редко. Дело в цене. Ночные технологии вдвое увеличивают стоимость дрона.

Теперь же россияне поставили такие оптимизированные беспилотники на конвейер. По словам Флеша, они первыми закупили порядка тысячи китайских ночных камер. И это оказалось весьма эффективным, поэтому они продолжили использовать технологию для атак.

"В последние три недели это стало для нас буквально кошмаром, очень уж много ночных атак. Особую проблему составляют атаки на наши катера и лодки, переправляемые ночью через Днепр на юге", ― объяснил Флеш.

При этом дроны с камерой достаточно уязвимы для РЭБ. Ночное видение является их основным преимуществом, утверждает эксперт.

Цена вопроса

Оптимизация дрона может обойтись как в 50, так и в 500 долларов. Все зависит от качества и особенностей устройства.

Самые дешевые камеры, которые стоят 50 долларов, могут быть эффективны в сумерках. Их также можно использовать в лунную ночь при условии, что небо будет ясным. В полной темноте их эффективность существенно снижается.

Камеры, которые стоят порядка 300-400 долларов, более надежны. Самые дорогие устройства, стоимость которых может достигать $500, являются тепловизионными. То есть, они помогают обнаружить людей, фиксируя изображение в видимой части спектра путем определения разницы температуры объекта и окружающей среды.

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