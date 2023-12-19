Долетіли БПЛА: у Москві закрили аеропорти, подробиці

росіяни злякалися за свої літаки

У Росії, яку з самого ранку атакують невідомі безпілотники, масово скасовують авіарейси. Одразу в кількох аеропортах Москви введено план "килим".

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їх даними, цей план був введений на території московських аеропортів Домодєдово, Внуково і Жуковський.

"Аеропорт "Внуково" повідомив, що через незалежні від нього причини о 11:54 ввів тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків", — йдеться в повідомленні місцевих Telegram-каналів.

В інших вищезгаданих повітряних гаванях ситуація аналогічна.

Для довідки: план "Килим" означає, що є загроза ураження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Пізніше, до речі, мер столиці РФ Собянін підтвердив, що Москва зазнала атаки БПЛА, але вона нібито вже була відбита силами ППО в Одинцовському міському окрузі.

Нагадаємо, що вранці 19 грудня Міноборони РФ кілька разів повідомляло про атаку дронів. БПЛА помітили над Брянською областю та Калузькою. Місцева влада вже встигла заявити, що всі безпілотники нібито були збиті, а жертв і руйнувань немає, але чи так це насправді поки невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі показали фото наслідків атаки БПЛА на аеродром у Ростовській області. На фото видно уражені літальні апарати ворога.