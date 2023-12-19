Долетели БПЛА: в Москве закрыли аэропорты, подробности

россияне испугались за свои самолеты

В России, которую с самого утра атакуют неизвестные беспилотники, массово отменяют авиарейсы. Сразу в нескольких аэропортах Москвы введен план "ковер".

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их данный, данный план был введен на территории московских аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский.

"Аэропорт "Внуково" сообщил, что по независящим от него причинам в 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов", — говорится в сообщении местных Telegram-каналов.

В остальных вышеуказанных воздушных гаванях ситуация аналогичная.

Для справки: план "Ковер" означает, что есть угроза поражения самолетов либо было зафиксировано пересечение границы РФ.

Позже, к слову, мэр столицы РФ Собянин подтвердил, что Москва подверглась атаке БПЛА, но она якобы уже была отражена силами ПВО в Одинцовском городском округе

Напомним, что утром 19 декабря Минобороны РФ несколько раз сообщало об атаке дронов. БПЛА заметили над Брянской областью и Калужской. Местные власти уже успели заявить, что все беспилотники якобы были сбиты, а жертв и разрушений нет, но так ли это на самом деле пока неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали фото последствий атаки БПЛА на аэродром в Ростовской области. На фото видны пораженные летательные аппараты врага.