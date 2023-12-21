Швидко знайдете найближче укриття: на Київщині запрацював спеціальний механізм

Ініціатива покликана полегшити життя мешканців Київської області

У четвер, 21 грудня, у тестовому режимі починає працювати корисний чат-бот у Telegram під назвою "Київщина безпечна". Даний сервіс об’єднає всі Пункти незламності та укриття, які розташовані у Київській області.

Функціонал платформи дозволяє людині швидко знайти місце, де можна сховатися у разі небезпеки та прокласти до нього маршрут. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко у Фейсбуку.

Так, чат-бот "Київщина безпечна" містить перелік усіх Пунктів незламності та бомбосховищ, які розташовані на території Київської області. Користувачі зможуть швидко знайти найближче укриття або пункт, в якому можна зігрітися і зарядити гаджети, а також прокласти до них найкоротший маршрут. Вся необхідна інформація буде доступна за кілька кліків.

Цікаво, що знайти Пункт незламності або бомбосховища можна як по геолокації, так і вручну. До вибраної точки можна одразу ж прокласти маршрут. У боті вказані їх графік роботи та умови. Наприклад, чи є генератор, зарядка, інтернет. Якщо є доступність для людей з інвалідністю, то це також відмічено.

Кожен може надіслати відгук із фото щодо роботи укриття чи пункту незламності. Бот двомовний – українською та англійською.

Цікаво, що кожен бажаючий може долучитися до "поповнення" списку сховищ та Пунктів незламності в чат-боті.

"У чат-боті є не тільки пункти незламності, облаштовані громадами чи ДСНС, а й відповідальним бізнесом. Якщо бажаєте долучитися – заповнюйте форму. Ми внесемо вас до боту. Разом зробимо Київщину комфортнішою і безпечнішою", — підкреслив Руслан Кравченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що укриття в центрі Києва на другий рік повномасштабної війни виглядає як локація для зйомок фільму жахів (фото).

Так, одне з укриттів, що розташовані у Шевченківському районі Києва, знаходиться в аварійному стані та не придатне для використання. Балансоутримувача через суд хочуть зобов’язати привести захисну споруду до належного вигляду.