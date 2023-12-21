Быстро найдете ближайшее укрытие: на Киевщине заработал специальный механизм

Инициатива призвана облегчить жизнь жителей Киевской области

В четверг, 21 декабря, в тестовом режиме начинает работать полезный чат-бот в Telegram под названием "Киевщина безопасная". Данный сервис объединит все Пункты несокрушимости и укрытия, которые расположены в Киевской области.

Функционал платформы позволяет человеку быстро найти место, где можно спрятаться в случае опасности и проложить к нему маршрут. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко в Фейсбук.

Так, чат-бот "Киевщина безопасная" содержит перечень всех Пунктов несокрушимости и бомбоубежищ, которые расположены на территории Киевской области. Пользователи смогут быстро найти ближайшее укрытие или же пункт, в котором можно согреться и зарядить гаджеты, а также проложить к ним самый короткий маршрут. Вся необходимая информация будет доступна за пару кликов.

Интересно, что найти Пункт несокрушимости или же бомбоубежище можно как по геолокации, так и вручную. К выбранной точке можно сразу же проложить маршрут. В боте указаны такие параметры, как график работы и условия. Например, есть ли здесь генератор, зарядка, интернет и так далее. Если укрытие или Пункт несокрушимости доступен для людей с инвалидностью, то это также отмечено.

Каждый может прислать отзыв с фото о работе укрытия или пункта несокрушимости. Бот работает на украинском и английском языках.

Интересно, что каждый желающий может присоединиться к "пополнению" списка убежищ и пунктов несокрушимости в чат-боте.

"В чат-боте есть не только пункты несокрушимости, обустроенные общинами или ГСЧС, но и ответственным бизнесом. Если хотите присоединиться — заполняйте форму. Мы внесем вас в бот. Вместе сделаем Киевщину более комфортной и безопасной", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что укрытие в центре Киева на второй год полномасштабной войны выглядит как локация для съемок фильма ужасов (фото).

Так, одно из укрытий, расположенных в Шевченковском районе Киева, находится в аварийном состоянии и не пригодно для использования. Балансодержателя через суд хотят обязать привести защитное сооружение в надлежащий вид.