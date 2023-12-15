В Киеве сторож не пустил детей в укрытие из-за собаки: за дело взялась прокуратура

Дети могли погибнуть во время ракетной атаки на столицу

Святошинская окружная прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии — их не пустил в укрытие школьный сторож из-за того, что дети были с собокай. Мужчина даже не подумал о том, что брат и сестра находились в реальной опасности из-за объявленой в столице воздушной тревоги.

По данному факту проводится расследование. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской прокуратуры.

Известно, что в четверг, 14 декабря, во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киева. Их не пустил охранник школы, который заметил у детей собаку. В прокуратуре отметили, что охранник не допустил детей к укрытию, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки. Досудебное расследование по данному делу осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в Киеве.

Как сообщает журналистка Татьяна Даниленко, инцидент произошел в укрытии школы №40, которая располагается в Святошинском районе Киева по улице Львовской, 6/3. Пострадавшие – 11-летняя Александра и 12-летний Богдан, дети погибшего на Запорожье воина ССО "Азов" Юрия Овчинникова.

"Их просто не пустили в укрытие школы №40 (Святошинский район). Причина – дети были со своим другом, собачкой Айкой породы мальтипу. Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице. Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, у них над головами сбили ракету", – отметила Даниленко.

По ее словам, мать детей была уверена, что они в безопасности, поскольку они звонили по телефону, стоя около укрытия. Никто даже представить себе не мог, что двоих детей оставят на улице из-за собаки.

"Когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама Любовь вынуждена была раньше уйти с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана и разобраться в ситуации. Директор школы заверила, что иначе действовать школа не могла – а вдруг у других школьников аллергия на собак ", – говорится в сообщении Даниленко.

Благодаря широкому общественному резонансу следователи прокуратуры занялись расследованием обстоятельств данного дела. Досудебное расследование осуществляется Святошинским управлением полиции ГУНП в Киеве.

Инцидент произошел в школе №40

Следует отметить, что россияне начали очередную волну ракетного террора Киева. Так, в ночь на 11 декабря они атаковали столицу баллистическими ракетами с северного направления. Тревога была объявлена уже после того, как раздались взрывы. Когда враг запускает баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в столице проходит ликвидация последствий ракетного удара по столице. В результате падения обломков сбитой ракеты в Днепровском районе Киева был поврежден многоэтажный жилой дом, а также больница, детский сад и школа.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото с места ликвидации последствий атаки на столицу.