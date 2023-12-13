Ночной ракетный удар по Киеву: появилось первое видео последствий, снятое очевидцами

Всего в ходе ночного удара пострадали 53 человека

В результате ночной ракетной атаки по Киеву в Днепровском районе обломками сбитой ракеты был поврежден многоэтажный жилой дом. Кроме того, там пострадала водопроводная сеть. Это привело к затоплению подвала дома и подземного перехода, последствия ликвидируют спасатели.

"Телеграф" публикует первое видео с места событий. Его сняли очевидцы.

Падение обломков ракеты произошло на проспекте Алишера Навои. Они привели к значительным разрушениям. Как видно на кадрах, повреждены дома и асфальтное полотно.

Как сообщала в facebook патрульная полиция Киева, в связи с падением обломков ракеты на Воскресенском проспекте, движение транспорта от улицы Петра Запорожца до проспекта Алишера Навои перекрыли. Организованы объездные пути от улицы Радужная до улицы Остафия Дашкевича и от проспекта Алишера Навои до улицы Радужная.

Напомним, от ночной атаки в Киеве пострадали 53 человека. 20 из них были госпитализированы, в том числе двое детей. 33 человека получили помощь медиков на месте. Среди них – шестеро детей. Россияне атаковали столицу 10-ю ракетами, все они были сбиты, но падение обломков привело к разрушениям и пожарам.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивные фото и видео последствий российской атаки на Киев 13 декабря. Кадры разрушений и эвакуации людей сделал наш корреспондент Ян Доброносов.