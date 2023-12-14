Ночной ракетный удар по Киеву: как проходит ликвидация последствий (эксклюзивные фото "Телеграфа")

В ходе происшествия пострадало 53 человека, из них — восьмеро детей

В четверг, 14 декабря, в Днепровском районе Киева продолжают ликвидировать последствия ночного ракетного удара по столице. В результате падения обломков сбитой ракеты здесь был поврежден многоэтажный жилой дом, а также больница, детский сад и школа.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал эксклюзивные фото с места ликвидации последствий атаки на столицу.

Стоит отметить, что на месте падения обломков ракеты образовалась огромная воронка, а на 7 этаже многоквартирного дома вспыхнул мощный пожар. Спасатели провели оперативную эвакуацию жителей. Спасено было 17 человек, из них — семеро детей. Всем пострадавшим оказали психологическую и медицинскую помощь.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

В результате произошедшего во дворе многоэтажки сгорело восемь припаркованных автомобилей, а также вылетели стекла в близлежащих домах. Пострадала детская площадка, которая располагалась во дворе высотки, а также школа, детский сад и больница.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Пока дом будут восстанавливать, жителям многоэтажки предоставят временное жилье. На месте происшествия, на данный момент, активно ликвидируют последствия атаки на Киев.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Кличко отметил, что если повреждения конструкций многоэтажного дома окажутся не критичными, то в ближайшее время столичные власти будут рассматривать вариант его капитального восстановления.

"Жителей поврежденного дома оперативно эвакуировали ночью. Продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям разрешат забрать необходимые вещи, а выбитые стекла коммунальщики затянут пленкой. После этого город начнет свою экспертизу – если несущие конструкции дома невредимы, мы оперативно восстановим жилье, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои дома", — сказал мэр.

Ян Доброносов, "Телеграф"

Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что во время ночной атаки 13 декабря в Киеве пострадало 53 человека: 20 из них были госпитализированы, в том числе двое детей, а 33 человека получили помощь медиков на месте, среди них – шестеро детей. Россияне атаковали столицу 10-ю ракетами, все они были сбиты, но падение обломков привело к разрушениям и пожарам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какими именно ракетами атаковали Киев и сколько их было. Удары по столице в ночь на 13 декабря российские оккупанты наносили баллистическими ракетами типа Искандер-М и 48Н6. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты, однако их обломки упали в разных районах Киева и наделали много беды.