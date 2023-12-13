Мощная ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло (фото, видео)

На месте происшествия работает полиция, спасатели, медики, а также психологическая служба ГСЧС

В результате ночных обстрелов оккупантов по Киеву был поврежден фасад многоэтажки в Днепровском районе. На шестом этаже случилось возгорание балкона, а во дворе дома огонь охватил восемь автомобилей.

Было спасено 17 человек, из которых 5 человек не могли самостоятельно передвигаться, и 7 детей. Еще 25 человек эвакуировали на безопасное расстояние. Об этом в своем Telegram-канале написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также в ходе атаки было повреждено здание детского сада. В результате изуродован фасад здания, выбиты окна. Оказалось, что внутри находился охранник. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

"По информации полиции, пострадали 34 человека. 15 – госпитализированы. Предварительные диагнозы: колото-резаные раны и острая реакция на стресс. На месте происшествия работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные Пункты Несокрушимости", — написал Клименко.

Поврежденная многоэтажка находится под охраной полиции, в том числе для сохранности имущества эвакуированных граждан.

Помимо этого по другому адресу в результате обстрелов возник пожар в частном дома. В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар.

Также по двум адресам в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории. Было зафиксировано падение обломков и в других районах столицы. К счастью, пострадавших и жертв нет.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уведомил об увеличении количества пострадавших в ходе ночной атаки. По его словам, ранения получили 53 человека. Их них 20, в том числе двое детей, біли госпитализированы. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и 6 детям.

Напомним, что на месте происшествия после ночного обстрела Киева побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал эксклюзивные фото последствий.