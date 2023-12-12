Такого еще не было. Без связи, банкоматов и сигналов воздушной тревоги — чем сбой в "Киевстаре" обернулся для украинцев

Хакерская атака повлияла также на работу терминалов в супермаркетах

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" оставил абонентов без возможности звонить, заходить в интернет, а потом "легли" еще и терминалы в некоторых магазинах, банкоматы и прочее. По последней информации причиной является масштабная хакерская атака.

"Телеграф" рассказывает, каковы последствия сбоя, собирает последние новости относительно того, что не работает на этот момент и прогнозы, когда все починят.

Что произошло. Масштабы неисправностей

Связь и мобильный Интернет.

На сегодняшний день пользователи соцсетей жалуются, что невозможно позвонить и зайти в интернет с мобильного телефона. А при попытке переключиться на другого оператора все равно ничего не работает. Впоследствии Министерство цифровой трансформации сообщило, что не работает национальный роуминг, который должен позволять пользователям "Киевстара" временно переключаться на других операторов, передает hromadske пояснила.

"Сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя. После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", — ответили в министерстве.

Сбой "Киевстара" ударил и по сервису eSIM (цифровая версия пластиковой SIM-карты).

Поэтому некоторые абоненты атакованного оператора решили купить SIM-ки других операторов, по крайней мере, так выглядит ситуация в супермаркетах в Кривом Роге, пишет "Свои. Кривой Рог".

Пустые полки с SIM-ками других операторов

Отсутствие домашнего Интернета.

У большинства абонентов не работает связь и домашний интернет.

Пользователи жалуются на отсутствие домашнего интернета также

Не работают банкоматы и терминалы.

"ПриватБанк " сообщил о проблемах в работе банкоматов и терминалов из-за сбоя в "Киевстаре" — некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы могут работать нестабильно или не иметь связи. Пресссекретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил, что в настоящее время зафиксированы сбои в 5% банкоматной сети и 30% POS-терминалов.

"ПриватБанк" испытывает трудности с работой терминалов

Также сбои возникли в банкоматах и терминалах Сбербанка — некоторые банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка могут не работать из-за отсутствия связи. Сервисы Ощада, не связанные с "Киевстаром", работают стабильно.

Терминалы "Ощадбанка" не работают частично

В Черновцах из-за сбоя есть трудности с оплатой транспорта банковской картой, сообщает городской совет. Между тем, в Киеве таких проблем нет — картой можно спокойно оплатить за вход в метро, говорят в КГГА. Система оповещения о воздушной тревоге тоже исправна.

Сигналы сирены.

В Сумской области не работала система объявления воздушной тревоги из-за сбоя в работе "Киевстара". Поэтому местных жителей будут предупреждать сотрудники полиции и ГСЧС. Аналогичная ситуация впоследствии проявилась в ряде других областей: система оповещения о воздушных тревогах перестала работать в Умани, Днепре и многих населенных пунктах Киевской области, в том числе в Буче, Ирпене и Вишневом. Частично она перестала работать также в Черкассах.

Фонари.

В Сумской области фонари утром вручную отключали коммунальщики, поскольку автоматизированная система не работала, сообщил глава Сумской ОВ Алексей Дрозденко. Вечером включать также приходилось вручную, поэтому сегодня будут освещаться только основные улицы города, ведь физически это сделать повсюду очень трудно.

В Харькове уличное освещение будет работать в автономном режиме по графику. Во Львове также не могли выключить фонари централизованно, и они светили днем. В Днепре тоже темно, наружное освещение будет не везде. 80% освещения в городе включается через GSM-канал оператора мобильной связи "Киевстар".

Также EasyPay экстренно изменил правила пользования терминалами, потому что более 2000-3000 сел остались отрезаны от финансовой системы Украины, потому что терминал EasyPay там — единственный способ обналичить деньги в безналичную форму и рассчитаться за нужные услуги. Компания отключила OTP-пароль для всех клиентов.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков обещал, что возобновление работы сети ожидается ориентировочно в 16.00-17.00 12 декабря. Но пока ситуация без изменений.

Причины

В компании объяснили, что "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки — она повлекла за собой технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги мобильной связи и доступа в интернет. Также, гендиректор компании Александр Комаров заявил, что сроки возобновления сервисов окончательно непонятны.

"У войны с россией много измерений, одно из них в киберпространстве. К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступа к интернету", — сообщил гендиректор.

А в эфире телеканала "Мы-Украина" Александр Комаров заявил, что часть виртуальной ИТ-инфраструктуры разрушена — это означает потерю доступа к некоторым системам компании. Комаров считает, что за атакой стоят россияне. Их цель – нанести максимальное разрушение виртуальной инфраструктуре. Частично они добились цели. Издание DEV.UA со ссылкой на собственные источники объясняло, что атака хакера была осуществлена на ядро сети.

Мобильный оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы для решения проблемы. Персональные данные абонентов не скомпрометированы, говорят в "Киевстаре". Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки. По одной из версий, за атакой стоят спецслужбы России.

Одновременно с атакой на "Киевстар" началась DDoS-атака на систему Monobank, написал соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, объектом атаки стали точки входа на Amazon (банки и сайт), но атаку удалось отразить.

"Отбили. Моно — броня", — написал Гороховский.

Как "Киевстару "не везло раньше

Ранее в этом месяце "Киевстар" уже попадал в новости из-за досадного инцидента с использованием их SIM-карт россиянами для дронов "Шахед", которые затем обстреливали Украину. Вероятно, они благодаря этому ноу-хауобновляли координаты для своих ударных БПЛА и могли менять задачи в полете, совершать треккинг остатков после сбития.

Кроме этого, компанию связывают с российским олигархом Михаилом Фридманом. Так, в октябре суд постановил арестовать активы подсанкционных российских бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова, а среди заблокированных активов было 20 компаний и различных учреждений, в том числе оператор "Киевстар". Сначала арестовали все корпоративные права компании, но впоследствии суд признал свою ошибку и определил, что остальным же подлежат 47,85% "Киевстара".

В "Киевстаре" говорят, что компания на 100% принадлежит нидерландской коммуникационной компании Veon. В компании отмечают, что единственным владельцем корпоративных прав компании является холдинг Veon. При этом в СБУ эту долю бизнеса увязывает с российским олигархом Фридманом и его бизнес-партнерами. Здесь также стоит посмотреть на историю компании: Veon выросла из российского "ВымпелКома", основанного в 90-х в Москве.

Но Veon на 47,9% принадлежит LetterOne Holdings. Основателями этого холдинга являются акционеры Альфа-групп, в том числе Фридман. Но, по данным компании, он еще в феврале 2022 года был отстранен от любых управленческих или бизнес-процессов в LetterOne и Veon. В компании LetterOne говорят, что его активы будто заморожены в соответствии с финансовыми санкциями США и Великобритании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хакеры ГУР "положили" российскую налоговую службу. В результате все серверы получили вредоносное программное обеспечение.