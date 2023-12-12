Такого ще не було. Без зв'язку, банкоматів та сигналів повітряної тривоги - чим збій у "Київстарі" обернувся для українців

Хакерська атака вплинула також на роботу терміналів у супермаркетах

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" лишив абонентів без можливості дзвонити, заходити в інтернет, а згодом "лягли" ще й термінали в деяких магазинах, банкомати та інше. За останньою інформацією, причиною є масштабна хакерська атака.

"Телеграф" розповідає, якими є наслідки збою, збирає останні новини щодо того, що не працює на цю мить та прогнози, коли все полагодять.

Що сталося. Масштаби несправностей

Зв'язок та мобільний інтернет.

Станом на зараз користувачі соцмереж скаржаться, що неможливо зателефонувати та зайти в інтернет з мобільного телефону. А при спробі перемкнутися на іншого оператора, все одно нічого не працює. Згодом Міністерство цифрової трансформації повідомило, що не працює національний роумінг, який мав би дозволяти користувачам "Київстару" тимчасово переключатися на інших операторів, передає hromadske пояснила.

"Мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. Після розв’язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком", — відповіли в міністерстві.

Збій "Київстару" вдарив і по сервісу eSIM (цифрова версія пластикової SIM-картки).

Тому деякі абоненти атакованого оператора вирішили купити SIM-ки інших операторів, принаймні так виглядає ситуація у супермаркетах у Кривому Розі, пише "Свої. Кривий Ріг".

Пусті полиці з SIM-ками інших операторів

Відсутність домашнього інтернету.

У більшості абонентів не працює зв’язок і домашній інтернет.

Користувачі скаржаться на відсутність домашнього інтернету також

Не працюють банкомати та термінали.

"ПриватБанк" повідомив про проблеми в роботі банкоматів та терміналів через збій у "Київстарі" — деякі pos-термінали, банкомати та термінали можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку. Прессекретар ПриватБанку Олег Серга повідомив, що наразі зафіксовано збої в 5% банкоматної мережі та 30% POS-терміналів

"ПриватБанк" має труднощі з роботою терміналів

Також збої виникли у банкоматах та терміналах "Ощадбанку" — деякі банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку можуть не працювати через відсутність зв’язку. Сервіси Ощаду, не повʼязані з "Київстаром", працюють стабільно.

Термінали "Ощадбанку" не працюють частково

У Чернівцях через збій є труднощі з оплатою транспорту банківською карткою, повідомляє міська рада. Тимчасом у Києві таких проблем немає — карткою можна спокійно оплатити за вхід у метро, кажуть у КМДА. Система оповіщення про повітряну тривогу теж справна.

Сигнали сирени.

В Сумській області не працювала система оголошення повітряної тривоги через збій у роботі "Київстару". Тому місцевих мешканців попереджатимуть працівники поліції та ДСНС. Аналогічна ситуація згодом виявилася у низці інших областей: система сповіщення про повітряні тривоги перестала працювати в Умані, Дніпрі та багатьох населених пунктах Київської області, у тому числі у Бучі, Ірпені та Вишневому. Частково вона перестала працювати також у Черкасах.

Ліхтарі.

У Сумській області ліхтарі вранці вручну відключали комунальники, оскільки автоматизована система не працювала, повідомив голова Сумської ОВА Олексій Дрозденко. Ввечері вмикати також доводилося вручну, через це сьогодні освітлюватимуться тільки основні вулиці міста, адже фізично це зробити всюди дуже важко.

У Харкові вуличне освітлення працюватиме в автономному режимі за графіком. У Львові також не могли вимкнути ліхтарі централізовано і вони світили вдень. У Дніпрі також темно, зовнішнє освітлення буде не скрізь. 80 % освітлення в місті вмикається через GSM-канал оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Також EasyPay екстрено змінив правила користування терміналами, бо більше 2000-3000 сіл залишились відрізані від фінансової системи України, бо термінал EasyPay там — єдиний спосіб перевести гроші з готівки у безготівкову форму та розрахуватися за потрібні послуги. Компанія відключила OTP-пароль для всіх клієнтів.

Голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков обіцяв, що відновлення роботи мережі очікується орієнтовно о 16.00-17.00 12 грудня. Але поки ситуація без змін.

Причини

У компанії пояснили, що "Київстар" став мішенню потужної хакерської атаки — вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу в інтернет. Також, гендиректор компанії Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі.

"Війна з росією має багато вимірів, один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці "Київстар" став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступу до інтернету", — повідомив гендиректор.

А в ефірі телеканалу "Ми-Україна" Олександр Комаров заявив, що частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована — це означає втрату доступу до деяких систем компанії. Комаров вважає, що за атакою стоять росіяни. Їхня мета — завдати максимального руйнування віртуальній інфраструктурі. Частково вони досягли мети. Видання DEV.UA з посиланням на власні джерела пояснювало, що хакерська атака була здійснена на ядро мережі.

Наразі мобільний оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для вирішення проблеми. Персональні дані абонентів не скомпрометовані, кажуть у "Київстар". Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки. За однією з версій, за атакою стоять спецслужби рф.

Одночасно з атакою на "Київстар", почалася DDoS-атака на систему Monobank, написав співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, об'єктом атаки стали точки входу на Amazon (банки і сайт), але атаку вдалося відбити.

"Відбили. Моно — броня", — написав Гороховський.

Як "Київстару" не щастило раніше

Раніше цього місяця "Київстар" вже потрапляв у новини через прикрий інцидент із використанням їхніх SIM-карток росіянами для дронів "Шахед", які потім обстрілювали Україну. Ймовірно, вони завдяки цьому ноу-хау оновлювали координати для своїх ударних БПЛА та могли змінювати завдання у польоті, здійснювати трекінг залишків після збиття.

Окрім цього, компанію пов'язують із російським олігархом Михайлом Фрідманом. Так, у жовтні суд постановив арештувати активи підсанкційних російських бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а серед заблокованих активів були 20 компаній та різних установ, у тому числі оператор "Київстар". Спочатку арештували усі корпоративні права компанії, але згодом суд визнав свою помилку і визначив, що арешту підлягають 47,85% "Київстару".

У "Київстарі" кажуть, що компанія на 100% належить нідерландській комунікаційній компанії Veon. В компанії наголошують, що єдиним власником корпоративних прав компанії є холдинг Veon. При цьому в СБУ цю частку бізнесу пов'язує з російським олігархом Фрідманом і його бізнес-партнерами. Тут також варто подивитися на історію компанії: Veon виросла з російського "Вимпелкома", що був заснований у 90-х в москві.

Але Veon на 47,9% належить LetterOne Holdings. Засновниками цього холдінгу є акціонери Альфа-груп, зокрема й Фрідман. Але, за даними компанії, він ще в лютому 2022 року був відсторонений від будь-яких управлінських чи бізнесових процесів у LetterOne і Veon. В компанії LetterOne кажуть, що його активи ніби заморожені відповідно до фінансових санкцій США та Великої Британії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що хакери ГУР "поклали" російську податкову службу. В результаті, всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.