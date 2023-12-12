Коли полагодять "Київстар": гендиректор компанії зробив тривожну заяву

У "Київстар" обіцяють надати компенсацію абонентам

Терміни поновлення роботи мобільного оператора "Київстар" поки невідомі. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки хакерів.

Для з’ясування обставин та наслідків втручання у діяльність мережі залучили правоохоронні органи. Про це заявив Олександр Комаров, генеральний директор компанії "Київстар".

"Війна з Росією має багато вимірів і один із них — у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став метою надпотужної хакерської атаки, внаслідок якої тимчасово недоступні послуги зв’язку та доступу до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі", — сказав він.

Гендиректор додав, що "Київстар" обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв’язку. Він перепросив за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з ранку 12 грудня абоненти "Київстар" зіткнулися з відсутністю мережі, неможливістю здійснювати дзвінки та відсутністю інтернету. Збій, окрім відсутності зв’язку, має й інші наслідки: у Києві та інших містах не працюють термінали для оплати у супермаркетах. У Сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги. Тимчасово про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС. Також спостерігаються локальні збої у роботі автоматики у деяких містах. Так, у Львові, а також у Сумах, не вимкнулися нічні ліхтарі.

Як повідомляв "Телеграф", глава МВС України Ігор Клименко закликав абонентів Kyivstar, які опинилися поза зоною досяжності через глобальний збій у оператора, при необхідності звертатися за допомогою до правоохоронців. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. У найближчому відділенні поліції або пожежній частині можуть допомогти зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби.