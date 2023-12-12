"Це великий обман": у мережі переполох через збій у "Київстарі" та "Національному роумінгу"

У соцмережах люди розповіли, що запропонована функція не працює

У зв’язку з масштабним технічним збоєм у "Київстар", який стався вранці 12 грудня, абонентам пропонують скористатися послугою "Національний роумінг". Ось лише проблема в тому, що ця послуга не працює.

Подібні повідомлення про проблеми підключення до "національного роумінгу" можна зустріти у соціальних мережах. Люди скаржаться, що зовсім залишилися без будь-якого зв’язку, оскільки перейти на Vodafone або LIFECELL, як про те заявлялося, не виходить. "Телеграф" також перевірив цю функцію і з’ясувалося, що це справді не робочий варіант.

Для того, щоб скористатися послугою "Національний роумінг", необхідно виконати такі дії:

Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор.

На iOS: Параметри – Мобільні дані – Вибір мережі.

Далі потрібно вибрати доступну мережу Vodafone UA чи LIFECELL.

Журналісти "Телеграфа" перевірили, чи можливе підключення до "Національного роумінгу" та коментарі у мережі знайшли своє підтвердження. З’єднання не відбувається.

На двох останніх скрінах можна помітити, що навіть після переходу на Vodafone UA або LIFECELL мережа все одно не з’явилася. Така операція була зроблена кілька разів, але безуспішно.

Що кажуть у Мінцифри

Абоненти "Київстар" не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг в результаті збою. Про це у пресслужбі Мінцифри сказали виданню Hromadske.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві наголосили, що це тимчасова проблема і над її усуненням проводиться активна робота. Найближчим часом оператор відновить надання послуг.

"Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, якнайдалі уберегтися від аналогічних ситуацій і захистити користувачів від несподіваних проблем зі зв'язком", — додали в Мінцифри.

Нагадаємо, раніше у компанії "Київстар" відповіли "Телеграфу" на запитання про те, що сталося вранці 12 грудня з мобільним зв’язком в абонентів. За словами представників, усі необхідні роботи щодо усунення несправностей уже проводять фахівці.