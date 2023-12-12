"Это большой обман": в сети переполох из-за сбоя в "Киевстаре" и "Национального роуминга"

В соцсетях люди рассказали, что предложенная функция не работает

В связи с масштабным техническим сбоем в "Киевстар", который случился утром 12 декабря, абонентам предлагают воспользоваться услугой "Национальный роуминг". Вот только проблема в том, что данная услуга не работает.

Подобные сообщения о проблемах подключения к "национальному роумингу" можно встретить в социальных сетях. Люди жалуются, что вовсе остались без какой-либо связи, поскольку переключиться на Vodafone или LIFECELL, как о том заявлялось, не выходит. "Телеграф" также проверил эту функцию и выяснилось, что это действительно не рабочий вариант.

Для того чтобы воспользоваться услугой "Национальный роуминг", необходимо выполнить следующие действия:

На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор.

На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Далее нужно выбрать доступную сеть Vodafone UA или LIFECELL.

Журналисты "Телеграфа" проверили, возможно ли подключение к "Национальному роумингу" и комментарии в сети нашли свое подтверждение. Подключение не происходит.

На двух последних скринах можно заметить, что даже после перехода на Vodafone UA или LIFECELL сеть все равно не появилась. Такая операция была проделана несколько раз, но безуспешно.

Что говорят в Минцифры

Абоненты "Киевстар" не могут перейти на других операторов из-за внутреннего роуминга в результате продолжающегося сбоя. Об этом в пресс-службе Минцифры сказали изданию Hromadske.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что это временная проблема и над ее устранением проводится активная работа. В ближайшее время оператор возобновит оказание услуг.

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", — добавили в Минцифры.

Напомним, ранее в компании "Киевстар" ответили "Телеграфу" на вопрос о том, что произошло утром 12 декабря с мобильной связью у абонентов. По словам представителей, все необходимые работы по устранению неполадок уже проводят специалисты.