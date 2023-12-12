Кибератака или ошибка персонала: телеком-эксперт рассказал, что могло выключить "Киевстар"

Может быть несколько причин масштабного сбоя

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", который произошел утром 12 декабря, мог быть связан с ошибкой в работе персонала. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

"Время от времени такие вещи случаются во многих странах. Например, в прошлом году была большая проблема у канадского оператора. Гипотеза номер один – технический сбой. Сеть сотовой связи – очень сложная инженерная сеть, имеющая много компонентов от разных производителей. Время от времени случаются сбои, например, из-за ошибки персонала во время обновления, когда поступает программное обновление. То есть пытаются развернуть обновление и случаются ошибки. Или в самом обновлении могут быть ошибки, и это уже ответственность поставщика оборудования", — пояснил Роман Химич.

Что же касается версии о масштабной кибератаке, то, по словам эксперта, такой сценарий маловероятен.

"Хакерская атака, по-моему, очень маловероятна, ведь сеть мобильно-сотовой связи четвертого поколения, ее ядро изолировано от внешнего мира и не имеет непосредственного подключения к интернету. И для того чтобы удаленно вмешаться в это ядро, нужны очень экстравагантные методы с привлечением персонала. И, как мне кажется, это маловероятно. Конечно, в теории возможно все и есть примеры атак на наиболее защищенные объекты. Но вероятность этого на два порядка меньше, чем тривиальный сбой или ошибка персонала", — резюмировал Химич.

Однако, по мнению заместителя председателя комитета ВР по цифровой трансформации, нардепа Александра Федиенко, кибератака на технические мощности оператора не выглядит фантастически.

"Это действительно мог быть сбой оборудования или же кибератака. Она теоретически возможна, впрочем, как и практически", — подчеркнул Федиенко в комментарии "Телеграфу".

Напомним, что утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. Абоненты говорят об отсутствии сети и невозможности совершать звонки. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что причиной сбоя как раз является кибератака на ядро сети "Киевстар".