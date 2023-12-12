Кібератака чи помилка персоналу: телеком-експерт розповів, що могло вимкнути "Київстар"

Може бути кілька причин масштабного збою

Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар", який стався вранці 12 грудня, міг бути пов'язаний з помилкою роботи персоналу. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч.

"Час від часу такі речі трапляються в багатьох країнах. Наприклад, минулого року була велика проблема у канадського оператора. Гіпотеза номер один – технічний збій. Мережа стільникового зв’язку – дуже складна інженерна мережа, має багато компонент від різних виробників. І час від часу трапляються збої, наприклад, через помилку персоналу під час оновлення, коли надходить програмне оновлення. Тобто намагаються розгорнути оновлення і стаються помилки. Або ж в самому оновленні можуть бути помилки, і це вже відповідальність постачальника обладнання", — пояснив Роман Хіміч.

Що ж стосується версії про масштабну кібератаку, то за словами експерта, такий сценарій малоймовірний.

"Хакерська атака, як на мене, дуже малоймовірна, адже мережа мобільно-стільникового зв’язку четвертого покоління, її ядро ізольоване від зовнішнього світу і не має безпосереднього підключення до інтернету. І для того, щоб віддалено втрутитися в це ядро, потрібні дуже екстравагантні методи із залученням персоналу. І, як на мене, це малоймовірно. Звісно, в теорії можливо все і є приклади атак на найбільш захищені об’єкти. Та ймовірність цього на два порядки менше, ніж тривіальний збій або помилка персоналу", — резюмував Хіміч.

Однак, на думку заступника голови комітету ВР з питань цифрової трансформації, нардепа Олександра Федієнко, кібератака на технічні потужності оператора не виглядає фантастично.

"Це дійсно міг бути збій обладнання, або ж таки кібератака. Вона теоретично можлива, втім, як і практично", — підкреслив Федієнко в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, що вранці, 12 грудня, у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій по всій Україні. Абоненти говорять про відсутність мережі, і неможливість здійснювати дзвінки. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що причиною збою якраз є кібератака на ядро мережі "Київстар".